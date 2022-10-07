CHP’den sansür yasası tepkisi. Gerçeğin ne olduğuna, neyin gerçeğe aykırı olduğuna Erdoğan karar verecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP'li Öztrak, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri süren “Sansür yasası” teklifine ilişkin, “Güya ‘gerçeğe aykırı bir bilgiyi’ kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirecekler. Peki, gerçeğin ne olduğuna kim karar verecek? Elbette Erdoğan. Erdoğan çıkıp, ‘Cehalet güçtür. Savaş barıştır. Kölelik özgürlüktür’ diyecek doğru olacak.” dedi.

Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Nöro klasik ekonomi" söylemini anımsattı. Öztrak, "Epistemolojik kopuş’, ‘Heteredoks politika’, ‘Nöro ekonomi’ gibi daha önce kendilerinin bile duymadıkları bilmedikleri kavramlarla kulp takmaya kalktılar. Millete alay konusu oldular. En sonunda da ‘Nöro klasik şeyler’ diyerek zırvalamakta zirve yaptılar.” dedi.

Öztrak, sansür yasasın ilişkin şöyle konuştu:

GERÇEĞİN NE OLDUĞUNA KİM KARAR VERECEK, ELBETTE ERDOĞAN

Meclis açıldı, hemen sansür yasasını getirdiler. Güya ‘gerçeğe aykırı bir bilgiyi’ kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirecekler. Peki, gerçeğin ne olduğuna, neyin gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Elbette Erdoğan. Erdoğan çıkacak, ‘Cehalet güçtür. Savaş barıştır. Kölelik özgürlüktür’ diyecek doğru olacak. Ama vatandaş sosyal medyada bunun tersini söylerse 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi göze alacak. Amaç; baskı ve korkutmayla seçime kadar sosyal medyayı kontrol altına alma. ‘Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele edeceğiz’ diye göreve geldiler; bugün görevden giderken; yolsuzluk ve yoksulluğu gizlemek için yasaklardan medet umar hale geldiler. İşte bu yozlaşmış kadrolar elinde, Türkiye’nin her yerinde çok büyük özgürlük sorunları yaşıyoruz. Fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik özgürlükler… Hepsi bitti.

Öztrak, açıklamalarının ardından soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa konusundaki açıklamalarının anımsatılması ve “Anayasa değişikliği Meclis’e gelirse destekleyecek misiniz?” sorusunun sorulması üzerine Öztrak, “Bugün Genel Başkanımız, sosyal medyadan görüşlerimizi paylaştı.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Enflasyonu nasıl çözeceğinizi söylemeniz lazım. Bu işler kuru sıkı ifadelerle, ‘biz çözeriz’ demekle olmuyor” sözlerinin sorulması üzerine Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı: “Nebati bakanın çözemediği kadar, bizim bu sorunları geçmişte çözmüşlüğümüz var. Merak ediyorsa, kağıdı kalemi alsın gelsin. Çözümü kendisine ezber ettiririz. Boş lafları bıraksın. Enflasyona ezdirdiği ücretlinin feryatlarını duysun. Bakın, bugün; işçisi işvereni bağırıyor. Gelir vergisi dilimleri, enflasyon nedeniyle, çalışanları perişan ediyor. Güncellenmesini talep ediyorlar. İşte bak işçi ve işverenin meselesini takip etsin.”