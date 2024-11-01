CHP standına bıçaklı saldırı. Üç hilal detayı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP standına bıçaklı saldırı. Üç hilal detayı...

Gaziantep’te CHP’nin Gençlik Kolları’na ait standa bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan saldırıda parti bayrakları kesildi, çadır tahrip edildi ve üzerlerine üç hilal çizildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bir hafta önce CHP İl Gençlik Kolları tarafından kurulan standa saldırı düzenlendi. 2 saldırgan tarafından standa bıçaklı saldırı gerçekleştirilirken, üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlemek ve öğrencilere destek sağlamak için kurulan stant bıçaklarla parçalandı ve parti malzemelerine zarar verildi.

Saldırganlar, stant çadırını darmadağın etti ve CHP bayraklarını ve öğrencilere yönelik mesajların bulunduğu pankartları bıçakla kesti. Çadırın birçok noktasına bıçaklarla zarar verilirken çadırın üzerine 'MHP' yazılarak üç hilal çizildiği görüldü.

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