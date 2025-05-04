CHP standında 15 yaşındaki çocuğa saldırı! Sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, İmamoğlu için kurulan stantta "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradı.

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan gerçekleştirilen yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kadıköy PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Ekrem İmamoğlu ve erken seçim stantı"nda çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, oradan geçmekte olan 3 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YUMRUKLU SALDIRI!

Şarkıyı söylememesi istenen A.Ç.C. şarkıyı söylemeye devam edince gruptan birinin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, fail ve yanındakiler olay yerinden kaçtı.

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