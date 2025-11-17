TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşmelerinde Suriyeli göçmen sorununa dikkati çekerek, "8 Aralık 2024'ten bugüne 550 bin Suriyeli geri dökmüş. Dünyada savaş bittiği noktada geriye dönüş sayısı asgari dünyanın istatistiklerinde ilk yıl yüzde 25 ile yüzde 40 arasında. Bizde dönüş yüzde 15'in altında. Yüzde 40 dönmesi gereken yerde 550 bini bir başarı olarak anlatıyorsunuz. Bu birkaç sene sonra Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de kalacağını gösteriyor. Nüfus artışını da hesap ederseniz neredeyse 3-5 sene sonra bugün ne kadar Suriyeli varsa o kadar Suriyeli kalacak demek. Türkiye'de düzensiz göç ile ilgili sıkı yasal düzenlemelere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"3-5 SENE SONRA BUGÜN NE KADAR SURİYELİ VARSA O KADAR SURİYELİ KALACAK DEMEK"

Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşmelerinde Suriyeli göçmen sorununa dikkati çekerek, "8 Aralık 2024'ten bugüne 550 bin Suriyeli geri dökmüş. Dünyada savaş bittiği noktada geriye dönüş sayısı asgari dünyanın istatistiklerinde ilk yıl yüzde 25 ile yüzde 40 arasında. Bizde dönüş yüzde 15'in altında. Yüzde 40 dönmesi gereken yerde 550 bini bir başarı olarak anlatıyorsunuz. Bu birkaç sene sonra Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de kalacağını gösteriyor. Nüfus artışını da hesap ederseniz neredeyse 3-5 sene sonra bugün ne kadar Suriyeli varsa o kadar Suriyeli kalacak demek. Türkiye'de düzensiz göç ile ilgili sıkı yasal düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

"BENİM GÖREVİM DEĞİL' DEMİŞSİNİZ"

Komisyonda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın seleflerinden daha fazla krediyle göreve başlamasına rağmen kendisine verilen krediyi çok hızlı tükettiğini belirtti.

Meclis'ten gelen soru önergelerine Bakanlık tarafından yanıt gelmediğine dikkati çeken Bakan, "Ben milletin bana verdiği görev gereği size 121 soru önergesi vermişim. Kaç tanesini süresinde yanıtlamışsınız biliyor musunuz? 121 önergenin iki tanesini ve o iki önergede de 'Benim görevim değil' demişsiniz" ifadesini kullandı.