Trabzon / Abdulvahap Uludüz

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, MESEM sistemi nedeniyle çocuk yaştaki öğrencilerin çalıştırılarak ucuz iş gücü olmalarını ve ağır işler nedeniyle ölüme terk edilmelerini eleştirdi.

Bak, yaptığı açıklamada MESEM programının çocukları ayda 6 bin TL gibi düşük ücretlerle yasal kılıf altında çalıştırdığını ifade ederek, “Bunun adı eğitim değildir. Bunun adı çocuk emeği sömürüsünü resmileştirmektir” dedi.

'GENÇLERİ SUSTURMAK İSTİYORLAR'

Bak, MESEM kapsamında yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çekerek, bu ölümleri protesto eden öğrencilerin tutuklanmasını “gerçeği gizleme çabası” olarak yorumladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu düzen yüzünden hayatını kaybeden onlarca çocuğun hesabını veremeyenler, bugün o ölümleri protesto eden 16 öğrenciyi tutuklatarak gerçeği gizleyebileceklerini sanıyor. Ama gerçek ortada: Çocukları koruyamayan bir devlet, gençleri susturmak için polisi, yargıyı ve bütün imkânlarını kullanıyor.”

'NEDEN BU KADAR KORKUYORSUNUZ'

Savcıların öğrencilerin ifadesini almadan tutuklama talebinde bulunduğunu ve hâkimlerin dosyaya bakmadan tutuklama kararı verdiğini söyleyen Bak, “Bu acele kimin telaşıdır? Neden bu kadar korkuyorsunuz?” dedi.

'SORUMLULAR YARGILANMADI'

16 öğrencinin tutuklanmasına karşı çıkan Bak, aynı süreçte MESEM kapsamında yaşamını yitiren çocuklarla ilgili hiçbir sorumlunun yargılanmadığını vurguladı:

“Bugün 16 genç tutuklandı. Peki ya o çocukları ölüme gönderenlerin kaçı yargılandı? Kaçı tutuklandı? Kaçı hesap verdi? Hiçbiri.”

'SİYASİ İNTİKAM'

Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de ters kelepçe takılarak gözaltı yapılmasını eleştiren Bak, bunun “devlet aklı değil, siyasi intikam olduğunu” söyleyerek şunları ifade etti:

“Çocukların ölümünü gündeme getirene ‘suçlu’ muamelesi yapan bu anlayış, çürümüş bir düzenin kendini koruma refleksidir.”

'DERHAL SERBEST BIRAKIN'

Bak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz bu kirli düzene karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tutuklanan çocuklarımızı derhal serbest bırakın! Yargılanması gerekenler onlar değil, bu düzenin kendisidir.

Bu ülkenin çocuklarının geleceğinin karartılmasına ve sermayeye peşkeş çekilerek sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu düzenin çarkları, çocukların canı üzerinden dönmeyecek!”