CHP tüm il başkanlarını İstanbul’a çağırdı

CHP’nin İstanbul İlk Kongresi mahkeme kararı ile iptal edildi ve Özgür Çelik’in başkanlığındaki yönetim göreve alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı karar ile Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişilik heyeti kayyum olarak atadı.

Tekin, yaptığı son açıklamada bugün göreve başladığını kaydetti ve görev yapmak için parti binasına gitmesine gerek olmadığını savundu.

Öte yandan CHP’de dün olağanüstü toplanan MYK, çıkan karara karşı mücadele için bazı kararlar alırken bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, CHP, tüm il başkanlarına çağrı yaparak İstanbul’da toplanmalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kaydını yaptıktan sonra, İl Başkanlığı Binası'na geçmesi ardından da Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.