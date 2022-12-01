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CHP üyeliğine 8 yılda 192 bin online başvuru

CHP'nin 2014'te başlattığı "Online Üyelik Sistemi" üzerinden 8 yılda 192 bin 772 vatandaş başvuruda bulunurken başvuranlardan 83 bini asıl üye olarak kütüğe kaydedildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:57
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CHP üyeliğine 8 yılda 192 bin online başvuru yapıldı

CHP üyeliğine 8 yılda 192 bin online başvuru
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18. Olağanüstü Kurultay kararıyla tüzükte yapılan değişiklik sonrasında CHP’de elektronik yolla üyelik başvurusu alınmaya başlandı. Bu yöntemle başvuranlardan kabulünde engel olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim Kurulunca karar veriliyor.

CHP’ye “Online Üyelik Sistemi” üzerinden bugüne kadar 192 bin 772 kişi üyelik başvurusu yaptı, bunlardan 83 bini asıl olarak üye kütüğüne kaydı yapıldı. Başvuruda bulunan 25 bin 615 kişi ile üyelik süreci aşamasında eksiği olan 56 bin 192 kişi olmak üzere toplam 81 bin 807 üyenin de üyelik işlemleri devam ediyor.

Üyelik başvurusunda bulunup üyelikleri çeşitli nedenlerle düşenlerin sayısı ise 28 bin 76 oldu.

ÜYE SAYISI 1 MİLYON 370 BİNE ULAŞTI

CHP’nin kayıtlı üye sayısı ise 1 milyon 370 bine ulaştı. Üye kütüğü kayıtlarına göre 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla partinin 1 milyon 370 bin 608 asıl üyesi bulunuyor.

Partinin mevcut üyelerinin 483 bin 68’ini kadınlar oluşturuyor. CHP’nin en fazla üyesi 290 bin 662 ile İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 171 bin üyeyle İzmir, 88 bin üyeyle Ankara, 49 bin üyeyle Antalya, 46 bin üyeyle Adana ve 44 bin üyeyle Mersin takip ediyor.

İlçeler bazında ise en fazla üye 22 binle İzmir’in Buca ilçesinde bulunuyor. Buca’yı 21 bin üyeyle Ankara’nın Çankaya ilçesi takip ediyor. Partinin 3 kişiyle en az üyesi ise Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunuyor.

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