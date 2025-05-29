CHP ve DİSK'ten asgari ücret için ortak çağrı

Asgari ücrete ara zam talebini yenileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DİSK’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP lideri Özgür Özel kameraların karışışına geçerek ortak açıklama yaptılar

“SENDİKALAŞMA BİR MEMLEKET MESELESİ”

Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında asgari ücretin Temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Tüm ücretlerin artırılması ve kamu toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’de işçilerin örgütlü bir şekilde hareket etmesi, ülkenin aydınlık geleceğinin temel taşıdır. Sendikalaşma, adeta bir memleket meselesidir. Örgütlenme seferberliğiyle, emeğimize, ekmeğimize, demokrasimize ve kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkacağız.”

“ENFLASYON ASGARİ ÜCRETİ ERİTTİ”

Özgür Özel, asgari ücretin bir yıldır hiç zam görmediğini hatırlatarak, iktidarın 2023 seçimleri öncesinde enflasyonist ortamda yılda dört kez zam yapılacağı vaadinde bulunduğunu, ancak bu sözün tutulmadığını eleştirdi. Özel, şöyle devam etti:

“Asgari ücret 22 bin liraydı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bile kendi hesabına göre açıkladığı enflasyon oranlarıyla, asgari ücret 6 ayda 3 bin lira erimiş durumda. Enflasyon, verilen zammı şimdiden yuttu.”

TÜİK’E ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

TÜİK’in enflasyon hesaplamalarını şeffaf bir şekilde paylaşmadığını ve gerçek dışı veriler sunduğunu savunan Özel, “TÜİK, 20 yıldır enflasyon sepetinde neler olduğunu, hesaplamalarını nasıl yaptığını gizliyor. Gerçek enflasyonu değil, iktidarı üzmeyecek rakamları açıklıyor” dedi.

İŞÇİLERE SENDİKALAŞMA ÇAĞRISI

Özel, işçilere sendikalaşma çağrısında bulunarak, “Sendikalı olmayan işçinin emeği sömürülür. Sendikalı değilseniz, asgari ücrete mahkûm kalırsınız. Bugün Türkiye’de 10 işçiden 6’sı asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret, artık temel ücret haline geldi. Asgari ücrete yapılacak bir iyileştirme, tüm ücretlere olumlu yansır. İster Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, ister Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy versin, tüm işçiler aynı açlık, yokluk ve yoksullukla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Özel, asgari ücret mücadelesine ilişkin net mesajlar verdi: “Siyasi çekişmeleri bir kenara bırakalım, ekmek için mücadele edelim, ekmek için talepte bulunalım. Asgari ücrete mutlaka bir ara zam, düzenleme yapılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz.” CHP’nin bu süreçte sendikalar ve işçilerle bir araya gelerek yol haritası belirleyeceğini belirten Özel, şöyle devam etti: “Bu mücadelenin içinde bizim ne isteyeceğimiz, ne söyleyeceğimiz önemli, ama asıl önemli olan iktidarın ne yapacağı. Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmaması, hükümetin kendi sonunu hazırlaması anlamına gelir. Biz bu konuda mücadelemizi en kararlı ve sert şekilde sürdüreceğiz.”