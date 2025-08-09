CHP ve YRP’den Başkan Torun’a ziyaret

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz beraberindeki Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Danışmanı ve Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ile Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğa ve partilileri ziyaret etti.

İl Başkanlığı binasında basın ile bir toplantı gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Altınöz ardından temmuz ayı sonunda 5 gün süren orman yangınları ile mücadele eden Osmaneli ilçesine geçti.

Altınöz, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret ederek yangınlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP HEYETİNDEN DE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Başkan Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Bursa PM Üyesi Canan Taşer, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve Cumhuriyet Halk Partisi Osmaneli İlçe Başkanı İbrahim Dikmen’ de makamında ağırladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın öncülüğünde Bilecik’e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiren CHP heyeti Osmaneli’de yaşanan orman yangınlardan dolayı Başkan Torun’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Belediye Başkanı Bekir Torun Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticilerinin ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.