Parola: İktidar... CHP, VPN uygulaması çıkardı

CHP Gençlik Kolları yeni uygulaması ‘CHP VPN’i duyurdu. CHP Gençlik Kolları’nın sitesinde kullanıma sunulan dosyanın parolası ‘iktidar’ olarak belirlendi. Söz konusu uygulama bir ‘openvpn’ dosyası. Kullanmak için ‘openvpn connect’ uygulamasının indirilip dosyanın uygulamaya tanıtılması gerekiyor.

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dakikalar sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirmişti. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alınmıştı. Akabinde sosyal medya platformlarına erişilememişti. Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks’un aktardığına göre patlamanın ardından Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook’a erişim kısıtlanmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltıldığını doğrulamıştı. Erişim kısıtlamasının ‘ilgili birimlerin talebi üzerine’ uygulamaya koyulduğu kaydedilmişti.

Birçok yurttaş haber almak için VPN kullanmak zorunda kalmıştı.

VPN NEDİR?

VPN; İnternette gerçekleştirdiğiniz her harekette dijital izler bırakmadan, mahremiyetinizi koruyarak kısıtlama olmaksızın tüm internet sitelerine özgürce erişim sağlamanızı sağlayan bir altyapı