CHP yönetiminin hamlesi ortalığı sallayacak! Şimdiden hazırlığa başladılar...

15 Eylül’de mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda genel merkezi teslim etmemek için CHP, Genel Merkez binasında hazırlıklara başladı. Binada 3 bin gaz maskesi, limon, bisküvi ve makarna stoğu yapıldı.

İstanbul’daki kayyum kararı sonrası yaşananların tekrarlanmaması için CHP yeni önlemler almaya başladı. CHP’li gençler, 15 Eylül’de mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda genel merkezi teslim etmemek için nöbet tutmaya şimdiden başladı.

81 İL BAŞKANI ANKARA’DA OLACAK

Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmaması yönünde CHP yönetimi karar aldı. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’da olacak. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması planlanıyor.

3 BİNDEN FAZLA GAZ MASKESİ ALINDI

Sözcü’de yer alan iddiaya göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı belirtildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı da aktarıldı.

Davaya dair dün itibariyle davanın ileri bir tarihe ertelenebileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Erteleme kararının çıkması durumunda tüm olasılıklar ortadan kalkmış olacak.