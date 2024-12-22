CHP yurtiçi örgütlenme koordinatörü: Aksaray Belediyesi’nden cevap bekliyoruz

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Ertürk'ün açıklamaları, belediye başkanının hoşuna gitmeyen gazetecileri ve muhtarları belediyeye sokmama ve bazı gazetelere haber gönderme şeklinde uygulamalara kalkıştığını iddia ediyor. Bu durum, Ertürk’e göre, basının özgürlüklerini kısıtlayan bir davranış biçimi olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca, Aksaray’da Hakiş Sendikası'nın 2 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde de ciddi bir tartışma yaşandığı belirtildi. Belediye Başkanı’nın, desteklediği adaya karşı olanları hedef aldığı ve adaylık sürecinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker tarafından yapılan müdahalelerin, bu süreci oldukça gergin hale getirdiği öne sürülüyor. İddiaya göre, seçimden önce sendika başkanlığı için adaylıklarını koyan isimler, baskılar nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldılar. Ancak kararlı kalanlar ise tehditler ve manipülasyonlarla karşılaştılar.

Ertürk, Hıfsı Peker’in, seçimden sadece iki gün önce belediye binasında bir araya geldiği sendika üyelerini, aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacakları yönünde tehdit ettiğini iddia etti. Bu durum, sendika seçimleri sonrasında işten çıkarılmalarla sonuçlandı. Ertürk, işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun mevsimlik işçiler olduğunu, ancak sendika seçimlerindeki tutumları yüzünden bu kişilerin işten çıkarıldığını öne sürdü.

Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. İdris Çalışkan, sendika seçimindeki tavrı nedeniyle işten çıkarılan işçilerin durumu hakkında Hıfsı Peker’e sorduğunda, Peker’in Çalışkan’ı bir sivil toplum kuruluşu başkanının odasına çağırarak, tehdit edici bir dille yanıt verdiği iddia ediliyor. Çalışkan’a, başsavcının eşinin adını kullanarak, "Ayağını denk al, bunu sana bedel ödetirim" şeklinde tehditlerde bulunulduğu öne sürülüyor.

Bu tehditler sonrasında, Çalışkan’ın evine yapılan baskınla, 3 asayiş arabası ve bir jandarma arabası eşliğinde, emniyet güçleri tarafından cep telefonuna el konuldu ve ifadesi alındı. Ertürk, bu olayların demokrasiye ve basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Aksaray Belediyesi'nden bu uygulamalara dair bir açıklama beklediğini ifade etti.

Ertürk’ün açıklamaları, Aksaray Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Müdürü Bahtiyar Bakar’a yönelik ağır eleştirilerle dolu. Bu iddialar, Aksaray’da hem yerel basın hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda. Ertürk, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı durduklarını vurguladı ve bu uygulamaların son bulmasını talep etti.