CHP'de 3 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla’nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu’ndaki SİNPAŞ GYO’ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Genel Başkan Özel’in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

ÜÇ İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edildi.

YEREL SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA 33 YENİ RUHSAT

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay’ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

İNCELEMELERE DEVAM EDECEK

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.