CHP'de 81 il başkanı toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Esenyurt’ta kayyum atamasının ardından CHP’liler eylemlerini sürdürüyor. Bugün 81 il başkanın katılımı ile parti içindeki tartışmalar değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve il başkanları toplantıya katıldı.

"BU SİYASİ İŞGAL MESELESİDİR"

Özgür Özel, kürsüye çıkarak, kayyumlara ilişkin, "Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer illerde de verdik. Demokrasi odaklı anlayışımız ortada. Bu mesele parti meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir, geri tepecektir. Bu siyasi işgal meselesidir. Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaktadır." dedi.

ÖZEL'DEN 25 KASIM MESAJI

"Milletimiz demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz." diyen Özel, "Bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Şiddete karşı dayanışmayı amaçlayan kadınların çalışmalarını destekliyoruz. En başta hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TEĞMENLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Teğmenlere ilişkin de konuşan Özel, "Teğmenlere sahip çıkacağız. Gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız. Söz." dedi.