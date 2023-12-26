CHP’de aday çıkmazı: İrfan Mutluay Ankara’ya yürüdü

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye başkanı aday adayı olan İrfan Mutluay, genel merkezin Muharrem Erkek’i belediye başkan adayı olarak göstermesine olan tepkisini dile getirdi. Mutluay, "Bu kararı reddediyorum” dedi ve Ankara’ya yürüyüş başlattı.

İrfan Mutluay, Muharrem Erkek’in aday olarak açıklanmasını atama olarak değerlendirdi. Bir ön seçim yapılmadığını iletti ve tepkisini göstermek için Ankara’ya yürüyüş başlattı.

İrfan Mutluay, basın açıklamasında en doğru anketin CHP’nin sandığı olduğunu vurgularken şunları söyledi:

"Büyük kurultayda 'değişim' sloganıyla yola çıkan, ön seçim için 'namus ve şeref' sözü veren genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili üyelerde ve kamuoyunda parti içi demokrasi ve 'demokratik değişim' adına büyük bir inanç ve güven oluşturmuştur. Çanakkale, demokrasi kültürünün ve geleneğinin en gelişmiş olduğu kenttir; barışın ve özgürlüklerin kentidir. Partimiz 2019 yerel seçimleri öncesinde eğilim yoklaması yaparak belediye başkan adayını belirlemiş, eğilim yoklamasında yüzde 60 oy alan adayımız yerel seçimlerde de aynı oranda oy almış, Türkiye'deki en yüksek oyla seçilen il belediye başkanı olmuştur. Bu durum göstermektedir ki; en doğru anket, CHP'nin sandığıdır. Ortada büyük bir başarı deneyimi varken, 'değişim' sloganıyla yönetime gelenler, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu kentimizde üye iradesi hiçe sayılarak, atama ile aday belirleme yöntemini seçmiştir. Soruyorum; 4 bin 500 üyenin iradesinin yok sayıldığı bu karar hangi demokratik değişim anlayışıyla örtüşür?"