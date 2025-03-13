CHP'de Ankara gerilimi! 'Mansur Yavaş İmamoğlu'nun toplantısına gitmeyecek'

Cumhurbaşkanlığı adayını ön seçimle belirleme kararı alan CHP'de ön seçime katılması beklenmeyen Mansur Yavaş'ın en son yaptığı "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." sözleri aday olabileceği şeklinde algılanmıştı.

Bu açıklama hakkında fikri sorulan Ekrem İmamoğlu ise katıldığı televizyon programında "Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah’ın emri de değil. Resmi olarak YSK’ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz.' diye konuşmuştu.

Bu açıklamaların ardından gözler Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Ankara'da yapacağı toplantıya ve Mansur Yavaş'ın tavrına çevrildi.

Gazeteci Aytunç Erkin ise katıldığı tv100 yayınında CHP'de yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Aytunç Erkin, bu cumartesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da bir toplantı düzenleyeceğini ancak Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın o toplantıya katılmayacağı söyledi.

Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nun toplantısına katılma taraftarı olmadığı bilgisini Mansur Yavaş’ın yakın çevresinden edindiğini sözlerini ekledi.

İMAMOĞLU ANKARA’DA TOPLANTI DÜZENLEYECEK

Aytunç Erkin “Bu cumartesi günü aslında CHP’de olmayacak ama sonradan eklenen bir Ankara tanıtım toplantısı konuldu Ekrem Bey için. Ekrem İmamoğlu aslında adaylığını Ankara’da ilan etmişti. Fakat Ankara’da olmayacak bir toplantı tekrardan gündeme geldi. Ankara İl Başkanlığı’na bir yazı gönderildi. İl başkanlığı da kara kara düşünüyor Mansur Yavaş’ı nasıl buraya getireceğiz veya gelecek mi?

“MANSUR YAVAŞ O TOPLANTIYA KATILMAYACAK”

Mansur Yavaş o toplantıya katılmayacak çünkü 27 Şubat 2025’de ‘Bütün seçenekler masada’ dedi. Bunu dedikten sonra Mansur Yavaş’ın yakınları diyor ki ‘Bu cümleyi Sayın Yavaş kurduktan sonra nasıl bu toplantıya katılır?’ Çünkü onun Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını ilan etmiş ve o da destekliyormuş görüntüsü verecek. Mansur Yavaş çevresi Ankara’da yapılacak olan ikinci toplantının ‘Mansur Yavaş’ı zor düşürmek’ için yapılacağı söyleniyor.”