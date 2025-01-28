CHP’de beklenti; Cumhurbaşkanı adayı ve Kurultay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında konuşuyordu ki canlı canlı soruşturma açıldığı ekranın altında yazıyordu.

Canım Türkiye’m ne hallere düşürüldü.

Siyasi ve Mizahi ancak bu kadar olur.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Antalya’da konuştu bir iki gün içinde soruşturma açılıp İstanbul’da tutuklanmıştı.

Bu uzun süreç demek ki iktidarı rahatsız etti.

İktidar Ekrem İmamoğlu hakkında ise canlı yayında canlı soruşturma başlatıldı.

Konuşma metni deşifre edilecek, suç unsuru var mı yok mu hukuken incelenecek ve varsa suç hakkında soruşturma başlatılacak.

Mahkeme İmamoğlu’nun açıkladığı hukuksuzluğu araştırmayı neden tercih etmedi ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek?

Bir sonraki konuşmasında polis savcılık kararı ile basın toplantısını basıp İmamoğlu’nu da gazetecileri de alıp götürecek demek ki.

Baksanıza canlı yayınlayan televizyonlar hakkında da soruşturma başlattı Akın Gürlek.

Konuşma yasak, yayınlamak yasak, gerçekleri açıklamak yasak.

Yasak, Yasak, Yasak…

AKP 2002’de iktidar olduğu günlerde “3Y diye Yasaklar, Yoksulluk ve Yolsuzluk” kampanyası başlatmıştı.

Sözünde durdu vallahi.

Yasaklar zirvede

Yoksulluk zirvede

Yolsuzluk zirvede.

CHP’lileri Milli Mücadeleye davet etmiştim.

Gelişmeleri merakla beklerken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir hukuki skandal yaşadık ki ne ilk ne de son olacak.

Peki CHP ne yapmalı?

Dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra CHP kulislerinde bu konuyu araştırırken Genel Başkan Özgür Özel’in bugün saat 13.30’da Meclis Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar yapacağını öğrendim.

Genel Merkez yöneticileri ve milletvekilleri ile yaptığım görüşmelerden aldığım bilgilerde şu iki konu ağırlık kazandı:

Birincisi; CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ilk adımın atılması,

İkincisi; Parti içi huzursuzlukları bitirmek için olağanüstü kurultay kararı açıklanması,

Üçüncüsü; 30 milletvekilinin istifa edip ara seçim yapılmasının sağlanması.

CHP bu ucube rejimde nasıl bir muhalefet yolu izleyecek yarın belli olacak.

X X X

2 bakan istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayınını izliyordum.

Yeniçağ TV’de her pazartesi saat 13.00’de, “Siyasi ve Mizahi” canlı yayını için gelen usta sanatçı Bahadır Tokmak, “2 bakan istifa etti. Bugün programda bu konuyu kamuoyuna anlatacağım” dedi.

‘Haberim yok, alt yazıda geçilmedi ki hangi bakanlar’ diye sordum.

Tokmak, “Güvenlik ve Dışişleri” dedi.

‘Bahadır çok önemli bu konu televizyonda söyleyince hemen saraydan yalanlama gelir. Sen sanatçısın gazetecilikte bu haberi açıklamadan teyit almak lazım’ dedim.

‘Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy istifa etmiyor da Ali Yerlikaya ve Hakan Fidan mı istifa etti’ diye sordum.

‘Yok be Orhan abim.

Türkiye’de bakanlar istifa etmez, edemezler ki. Onlar ancak görevden azledilir ya da affedilir’ diyerek ekledi:

Bu söylediklerimden birisi hakkında yolsuzluk iddiası olan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic.

Orhan abi bizde yolsuzluk olağan bakan neden istifa etsin ki?

Diğeri ise Yunanistan'da ise ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis.

Kostas hükümetin ekonomi politikasını eleştirip istifa etti.

Biz de bakan yardımcısı sıkı mı iktidarın ekonomi politikasını eleştirsin.

‘İlahi Bahadır kandırdın beni’ dedim.