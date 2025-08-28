CHP'de bir belediye başkanı daha istifa mı ediyor? Ortaya atılan iddiaya yanıt geldi

Sosyal medya hesaplarından iddialarla alakalı bir açıklama yayınlayarak CHP’ye bağlılığını vurgulayan Başkan Demir, bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, “Ben CHP’liyim, yıllardır bu partide hizmet verdim, vermeye de devam edeceğim. Milletvekilliği kimliğim var. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP’den ikinci defa yani şu an itibariyle 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Göle Belediye Başkanı partimizden ayrılarak yanlış bir karar verdi. Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir. Dimdik ayakta duruyorum, partim olan CHP’den can Ardahan’ımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Genel seçimlerde iktidar olacak bir CHP ile ülkece güzel yarınlara ulaşacaklarına olan inancını da kaydeden Belediye Başkanı Faruk Demir, açıklamasının devamında şunları dile getirdi,

“YEL KAYADAN NE GÖTÜRÜR.

CHP Sadece bir siyasi parti değildir.

Dünya’da ülke kurmuş tek partidir.

CHP de siyaset yapmak herkesin hakkıdır, ancak onu sürdürmek, adamlık gerektirir.

YÜREK

VİCDAN

AHLAK

NAMUS

Ve de CESARET’ le birlikte TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin İLELEBET PAİDAR OLMASI, çocuklarımız ve torunlarımızın TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYEDE yaşamasının teminatıdır, CHP.

CHP olmazsa, Ortadoğu’daki ülkeler gibi oluruz, GAZZE ŞERİDİ ortada.

3/5 Belediye başkanı istifa etmiş, hiç sorun değil.

Biz idam fermanı boynundayken ülke kuran ve 57 yaşında ebediyete gitmiş,

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün yolundayız.

Aday yapılıp bizlerinde büyük desteği ile GÖLE Belediye başkanı seçtirdiğimiz ZAT, CHP’den istifa etmiş.

Ve bir sürü bahaneler uydurmuş.

Oysaki Göle Belediyesinin hiçbir sorunu yok,

Ardahan’daki en sorunsuz belediye GÖLE BELEDİYESİ’dir.

İl ve İlçe örgütü ile uyumsuzluğu malum, o hepimizin sorunu, tek haklı olduğu mazereti orası; tabi iki bir kişi 40 yıl bir koltukta olmamalı.

CHP’mizi Türkiye’nin yıllar sonra 1. Partisi yapan Sn Gnl Başkanımız ÖZGÜR ÖZEL’in sonuna kadar arkasında olup CHP’yi ilk seçimde İktidar yapacağız.

CHP Değişirse TÜRKİYE DEĞİŞİR.

Değişimi içimizde yapacağız ki, TÜRKİYE’de değişimi talep edelim,

Ben değişmeyim, iktidar değişsin söylemi de tamamen ???”