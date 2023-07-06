CHP’de bir Genel Başkan adayı daha çıktı

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Cihaner, "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna, "İstifamı açıklardım" yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Cihaner, "Neden adaysınız?" sorusuna, "CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili İnsan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi" yanıtını verdi.

Cihaner, "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna ise, "İstifamı açıklardım. Başka kaygım varsa derdim ki: ‘Aday olmayacağım.' Olağanüstü kurultay çağrısı yapardım. “Sürecin yönetilmesini gözeteceğim” deyip siyasetle ilgili keserdim" yanıtını verdi.

“ÖZDAĞ İLE YAPILAN İTTİFAK ANORMALDİ”

Cihaner, seçimin ikinci turunda Zafer Partisi ile yapılan ittifakın anormal olduğunu belirterek, mutabakat protokolünde anayasanın ilk 4 maddesinin değişmeyeceği yönündeki ibarenin CHP için aşağılayıcı olduğunu söyledi. Cihaner sözlerine şöyle devam etti:

Özdağ ile olan ittifak zaten çok anormaldi. Niye? Birinci turda sığınmacı politikasıyla ilgili olarak başka bir şey söylemişsiniz. İkinci turda ZP'nin dilini kullanıyorsunuz.

Protokolde, ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğine nasıl imza atarsınız? CHP'nin genetiğinde olan şey bu. Bu çok aşağılayıcı.

Kayyum politikaları protokolde ne geziyor? Nitekim ikinci turda Kürt seçmenin sandığa gitmesinde çekingenlik oldu.

İkinci ayağa geliyoruz. O da kadro. Genel Başkan, ‘CHP kadro hareketidir' diyorsa da kadro böyle olmaz. Parti Meclisi'ndekiler danışmandan nasıl hesap soracak?

Danışmana, örgütleri veremezsiniz. Danışmana sosyal medyayı veremezsiniz. Siyasi sorumluluğu olmayan adama yetki veriyorsun. Bir sabah kalkıp şu partiyle ittifak kuracağım diyemezsiniz. Tek adamın belirlenmesiyle milletvekili listesi oluşturursanız kadrodan bahsedemezsiniz.

Üçüncü ayak, parti içi demokrasi. Antidemokratik uygulamaların günah keçisi olarak siyasi partiler yasası gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmaca.

Hiçbir partinin önünde milletvekillerini üyelerle belirlemesinde, adayların yarısını kadın yapmada engel teşkil etmiyor.

Partiyi yönetenler, seçim sonuçlarının tabanımızda nasıl bir yıkım yarattığının farkında değil.

“25 milyon oya ulaştık” söylemi olağanüstü yanlış. 25 milyon oy iki seçenekli cumhurbaşkanı seçiminde verildi.