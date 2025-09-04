CHP'de ilçe kongreleri iptal edildi: Karar İlçe Seçim Kurulu'ndan çıktı

CHP'de ilçe kongreleri iptal edildi: Karar İlçe Seçim Kurulu'ndan çıktı

CHP'nin İstanbul'un 3 ilçesinde yapacağı kongreler iptal etti. İlçe Seçim Kurulu, mahkemeden çıkan karar sonrası Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt'ta yapılması planlanan kongrelerin yapılmayacağını duyurdu.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılamayacağına karar verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, "39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir."

KONGRELERE ENGELLER ART ARDA GELDİ

Ataşehir'in ardından Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara itiraz edeceklerini söyledi.

