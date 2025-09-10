CHP'de bir şok istifa daha!

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Güzel'in CHP'den istifasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in ardından Nevzat Cebeci de partisinden istifa etti.

Beykoz’da Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in istifasından sonra CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bir diğer CHP'li meclis üyesi olan Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

