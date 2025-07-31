CHP’de büyük çatlak! İki başkan arasında ipler geriliyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'nin Meclis'te kurulacak komisyona katılacağını açıklamasına tepki gösterdi. Karardan sonra konuyla ilgili birçok kez eleştirilerde bulunan Özcan, ilk olarak "AKP, MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" ifadesini kullanmıştı.

CHP'nin komisyona davetinin tuzak olduğunu belirten Özcan, "Şer ittifakının günahlarına ortak edilmek isteniyoruz! Tabanımıza kulak vererek komisyon davetine net bir şekilde HAYIR deyip, ABD’nin emperyal BOP projesine alet edilmemeliyiz" dedi.

Komisyonda ele alınacak konuların referanduma götürülmesini, toplantıların TRT'den canlı yayınlanmasını talep eden Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenerek "Beni hırsımdan uyku tutmuyor… Acaba başkanım ne düşünüyor?" paylaşımı da yaptı, ayrıca Özcan, Cemal Enginyurt'a da çağrı yaptı.

"KENDİ SINIRINI AŞTI TANJU"

Özcan'ın söz konusu eleştirileri, CHP lideri Özel'e soruldu. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Özel, bu sözler için "Kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil" ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi, “Tanju kendi sınırlarını aştı, doğru değil. Partinin yönetimiyle ilgili önerilerini bana iletebilir ama Meclis’te kurulacak bir komisyon hakkında yaptığı açıklamayla sınırlarını aştı.”

Bolu Belediye Başkanı, Özel'in bu sözlerine yine sosyal medyadan yanıt verdi.

"İYİ NİYETİNİZE GÜVENMEK İSTİYORUM"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, "Kendisine bir gün Genel Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve bugüne kadar başarılı bulduğum Sayın Genel Başkan'dan, partinin her kademesinde görev yapmış biri olarak 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime karşılık 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. Ama hâlâ kararınıza değil, iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız.Öte yandan, Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın” ifadelerini kullandı.