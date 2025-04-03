CHP'de büyük hesaplaşma! Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin gölgesinde olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleştirilecek kurultay, 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başlayacak. Halka kapalı olarak düzenlenecek etkinlikte, basın mensupları için çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY: LİDERLİK MÜCADELESİ Mİ, YENİ BİR YOL HARİTASI MI?

Bu kurultay, CHP’nin içinde bulunduğu en çalkantılı dönemlerden birinde gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te tutuklanması, CHP’yi derinden sarsarken, parti içindeki dengeleri de altüst etti. CHP, bu durumu “siyasi bir operasyon” olarak değerlendirerek sert bir mücadele başlattı. Ancak içeride farklı seslerin yükselmesi, parti içindeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

TUTUKLAMAYA TEPKİ YAĞIYOR: CHP SOKAKTA, HÜKÜMET DİRENİŞİ BASTIRMA PEŞİNDE

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP büyük çaplı eylemler ve protestolar düzenledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında mitingler yapıldı. İstanbul’da milyonların katıldığı büyük bir mitingde Özgür Özel, “Bu adalet bir gün herkese lazım olacak! Biz susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!” mesajını verdi.

Ancak hükümet, CHP ve destekçilerine karşı sert önlemler aldı. Boykot çağrıları yapan öğrenciler ve sanatçılar gözaltına alındı. CHP’nin öncülüğünde düzenlenen ve hükümeti ekonomik açıdan köşeye sıkıştırmayı hedefleyen tüketim boykotları geniş yankı uyandırdı. Ancak hükümet yetkilileri bu çağrıları “ekonomik sabotaj” olarak değerlendirdi ve sert tepki gösterdi.

CHP’DE BÜYÜK HESAPLAŞMA: ÖZGÜR ÖZEL Mİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU MU?

Olağanüstü kurultay kararı, CHP içindeki liderlik mücadelesini de alevlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları gündemi sarsarken, Özgür Özel’in liderliğinin sorgulanmaya başladığı konuşuluyor. Daha önce 2023 yılında yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan uzaklaştırılmasıyla Özgür Özel göreve gelmişti. Ancak şimdi, CHP içinde farklı grupların yeni bir liderlik tartışması başlattığı belirtiliyor.

Kurultay, CHP’nin rotasını belirleyecek en kritik virajlardan biri olacak. Parti, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası sert muhalefet mi yapacak, yoksa iç hesaplaşmalarla bölünmeye mi sürüklenecek? 6 Nisan’da CHP’de yeni bir dönem mi başlayacak, yoksa eski defterler yeniden mi açılacak?

Türkiye, CHP’nin kaderini belirleyecek bu büyük kurultaya kilitlenmiş durumda. 6 Nisan, sadece CHP için değil, Türkiye siyasetinin geleceği için de kritik bir gün olacak.