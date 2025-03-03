CHP'de büyük kriz! 3 milletvekili kazan kaldırdı

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı ve yarın ki grup toplantısında CHP rozeti takacak olmasına CHP içinden eleştiriler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" ifadesini kullanırken, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Bu haberlerin doğru olmadığını umuyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında ‘Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez’ gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker’in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum.



Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır.



14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy… — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 3, 2025

CHP ROZETİ İŞPORTAYA DÜŞÜRÜLEMEZ

Salıcı, şunları söyledi, "Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker’in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır. Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

“HABERLERİN DOĞRU OLMADIĞINI UMUYORUM”

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak ise şu sözlerle tepki gösterdi, "Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından; Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen, Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden, Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi yönetemeyeceğini iddia ederek, “Allah memleketi korumuş” diyecek kadar ileri giden, Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum."

Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından;

- Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen,

- Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden,

- Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi… — Faik Öztrak (@faikoztrak) March 3, 2025

“CHP, İKTİDARDAN İSTEDİĞİNİ BULAMAYANLARIN GELİP SIĞINACAĞI BİR LİMAN DEĞİLDİR"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkâr edenlerin adresi olamaz. CHP, iktidardanistediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadesini kullandı.