CHP’de büyük kriz. Cezaevindeki başkandan İmamoğlu’na şok suçlama iddiası

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 kişiden 23'ü tutuklanmıştı.

Görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın cezaevinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladığı iddia edildi.

"İÇERİ GİRMEMİN SORUMLUSU İMAMOĞLU"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında CHP kulislerinde Rıza Akpolat ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan Fatih Atik, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Atik şunları söyledi,

"Kartal ve Beyoğlu belediyesine operasyonlar konuşuluyor. Rıza Akpolat ile ilgili Ankara da konuşulanlarla ilgili şunları duydum. Rıza Akpolat'ın cezaevinde kendisini ziyaret edenlerle yaptığı sohbetlerde, cezaevine girmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösterdiği, suçladığına dair iddialar var. Kendisini ziyaret edenlere, "İçeri girmemin sorumlusu İmamoğlu" şeklinde cümleler kurmuş. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. CHP kulislerinden böyle bir bilgi geldi. Çok enteresan, kendisinin veya avukatlarının bir açıklama yapması gerekir. "