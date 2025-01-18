CHP'de Canan Kaftancıoğlu çıkışı. Özgür Özel’e flaş gönderme

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle başlayan normalleşme ve yumuşama sürecine göndermede bulunan Kaftancıoğlu, CHP’li belediyelere kayyım atanarak başkanların tutuklanmasının normalleşme ve yumuşamaya ters olduğunu işaret ederek, “Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE CHP’YE ‘NORMALLEŞME’ TEPKİSİ

Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!! Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…”

Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!!

Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 16, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP’de geçtiğimiz senelerde Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu gerginliği yaşanmıştı. Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na "Şizofreni" dediği öne sürülürken, Kaftancıoğlu iddiaları yalanlamıştı. Öte yandan İmamoğlu’nun da Kaftancıoğlu için “Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği iddia edilmişti.

Canan Kaftancıoğlu, iddiaların ardından sosyal medya platformu X’den şu paylaşımı yapmıştı,

ÖZGÜR ÖZEL İLE DE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan CHP’nin genel başkan seçimi zamanında Kılıçdaroğlu’nun yanında olan Canan Kaftancıoğlu, o dönem genel başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel ile de ters düşmüştü.

Özel, “Değişim şart” ifadesini kullanırken Kaftancıoğlu ise, “2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'Partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında" demişti.