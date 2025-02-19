CHP’de de “Tek Adam” olacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruların son günü 21 Şubat.

Ekrem İmamoğlu’ndan başka aday henüz çıkmadı.

CHP milletvekillerinin birçoğunu aradım ve sordum:

Aday olmak için sizden imza isteyen oldu mu?

Yanıtları, “Hayır" oldu.

72 saat kaldı ve anlaşıldı ki başka aday da çıkmayacak.

22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP liderliğinde tek adam olduğunu gündemde tutup eleştiren CHP aynı duruma düşmüş olacak.

Peki, İmamoğlu’ndan başka aday çıkmazsa, “One Man Show" olmayacak mı?

CHP’liler eleştirdikleri AKP’lilere karşı nasıl “Tek Adam" eleştirisi yapacaklar?

Aday belirlemede olmazsa olmaz şartı 20 milletvekilinin imzasını almak.

4 eski genel başkan; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterme hakları neden yok?

Ya da eski milletvekillerinden alınacak 20 imza ile neden aday olunamıyor?

81 il başkanınından 20- 30 ya da yüzde 50+ 1’i neden aday gösteremiyor?

Özgür Özel ve kadrosunun aldığı bu kararlar demokratik mi?

Ekrem İmamoğlu’nun tek başına gireceği ön seçimden ne kazanç elde edilecek?

Adı ön seçim olacak ama gerçekte seçim olmayacak ki.

Seçim şartlarının oluşması için birden fazla aday olmalı ki CHP üyeleri kime oy vereceklerini seçebilsinler.

Ya da şöyle söylemek mümkün;

Genel Başkan Özgür Özel ve Parti Meclisi aday olma şartlarını öyle sınırladı ki hangi milletvekili bu durumda son 72 saatte çıkacak bir adaya imza verebilir ki?

Hangi Milletvekili Özgür Özel ile ters düşmek ister ki?

Bu yöntem bilinsin ki İmamoğlu için de doğru bir yöntem değil.

Tek başına gireceği ön seçimden CHP adayı olarak çıkması İmamoğlu’nu da mutlu etmez ki?

Tüm bu yazdıklarımın ve sorduğum soruların bir faydası olacağını da düşünmüyorum.

Anayasa’da cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 3 şart var.

Birlikte veya ayrı ayrı milletvekili seçiminde yüzde 5’in üstünde oy alan partiler,

100 bin imza ile başvuracak adaylar,

TBMM’de gurubu bulunan partiler.

CHP yönetimi neden sadece 20 milletvekilinin imzası ile aday olma şartı getirdi?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen ancak milletvekillerinden imza alamayacak bir aday neden CHP üyelerinde belli sayıda imza toplayıp ön seçimde yarışmasın ki?

CHP’nin 1,6 milyon üyesi oy vererek CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek tamam.

1,6 milyon CHP üyesi neden 20, 50 ya da 100 bin imza ile aday gösteremiyor ki?

Özgür Özel ve parti yönetimine çağrı yapıyorum.

Kuralları genişletmek için ön seçimi erteleyin.

Süre sonunda başka aday çıkmazsa ön seçimi iptal edin.

Yangından mal kaçırmıyorsunuz. Bu ne acele?

Özellikle İmamoğlu’na da çağrı yapıyorum;

Ekrem Başkan tek başına yarış olmaz.

Tek başına yarışarak rekor kıramazsın.

Katılım oranı da tek başına yarışta çok düşük olur.

CHP yönetimine diyorum ki;

Acele giden ecele gider.

İmamoğlu’na diyorum ki;

Aman Tek Adam olma.

100 yıllık asırlık çınar laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti için mücadele etti.

22 yıllık Tek A dam Rejimin Türkiye’ye yaşattıkları ile mücadele etti.

Bedeller ödedi, kapatıldı, açıldı ama demokrasi yolundan alıkonulamadı.

Tekrar tekrar söylüyorum: