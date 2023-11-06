CHP'de Genel Başkan Yardımcıları belli haberini yalanlandı

CHP, MYK üyelerinin belirlendiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada MYK üyelerinin Parti Meclisi toplantısında belirleneceği vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belli olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listeler dolaşmakta, haberler yapılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir" denildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmişti.

Ayrıca kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'de Özgür Özel'in seçilmesi sonrası parti yönetimi belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının belirlendiği iddia edilmişti. Çıkan haberlerde Genel Başkan Yardımcıları şöyle sıralanmıştı:

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Gençlik Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ozan Işık

Genel Sekreter Suat Özçağdaş

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal

Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke

Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Baran Bozoğlu

Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Fırat

Kadın Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer