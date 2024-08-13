CHP’de genel başkanlık için sürpriz aday! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan destek isteyecek

Gazeteci Barış Yarkadaş CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşarak, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini ileri sürdü.

"KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU’NDAN DESTEK İSTEYECEK”

Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer’in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak."