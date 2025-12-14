Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Gölge Kabine” olarak bilinen yapılanmayı yenileyerek icracı politikalar üretmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu’nu hayata geçirdi.

Parti programı çalışmalarının tamamlanması ve hükümet programı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte oluşturulan yeni yapı, yalnızca bakanlıkları izleyen değil, aktif politika üreten bir model olarak tanımlandı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, iki yıldır uygulanan Gölge Bakanlık yapılanmasının, kamuoyuna yönelik daha etkin ve icracı politikalar geliştirecek şekilde dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, icracı bir yapıya geçilmiştir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur” denildi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni yapılanma kapsamında oluşturulan CAO Yürütme Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün



İKİ YENİ İSİM YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonu ve idari yönetimi amacıyla ayrıca Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun Genel Koordinatörlüğünü Bülent Tezcan üstlenirken, kurulda Emine Uçak ve Ece Güner de yer aldı.

CAO Yürütme Kurulu’nda dikkat çeken bir diğer unsur ise, Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni ismin görevlendirilmesi oldu. Emekli Koramiral Atilla Kezek ve Tarım Politikaları Başkanı Sencer Solakoğlu, bu kapsamda kurula dahil edildi.

CAO Yürütme Kurulu’nun, iki haftada bir Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacağı bildirildi. Toplantılara CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak. Kurulun ilk toplantısının ise 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yapılacağı açıklandı.