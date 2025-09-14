CHP'de Gürsel Tekin kavgası! Birbirlerine girdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı. Partililerin kavgasını polis ayırdı.

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! CHP'den Ankara mitingiÖzgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! CHP'den Ankara mitingi

CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00'da Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlendi.

dha-271313-1.jpg

Kongrede konuşma yapan bir parti delegesinin, "O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, il binasına gelmeyip, Gürsel Tekin'in resimlerini paylaşıp, Özgür Çelik'e karşı geldiniz" ifadelerini kullandı.

dha-271313-4.jpg

Konuşma sonrasında partililer arasında kavga çıktı. Kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Son Haberler
Amedspor Pendikspor evinde devirdi
Amedspor Pendikspor evinde devirdi
Mardin’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mardin’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi
Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi
Evdeki tüp bomba gibi patladı!
Evdeki tüp bomba gibi patladı!