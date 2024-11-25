CHP’de haklarında disiplin süreci başlatılan 22 kişi ihraç edildi... Aralarında üst düzey isimler de var

CHP, 31 Mart Seçimleri döneminde, 'parti aleyhine faaliyet göstermek' ve 'adayı karalamak' gibi suçlamalarla haklarında disiplin süreci başlatılan 22 kişi, partiden ihraç edildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Çanakkale’de 22 yıldır belediye başkanı olan Ülgür Gökhan’ın tekrar aday olmamasının ardından önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdal Gezen ve iş insanı Mehmet Öngen 31 Mart seçimlerinde aday adayı olmuştu.

CHP Parti Meclisi önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erkek’i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak göstermesi sonrasında İrfan Mutluay, ekibiyle birlikte önce Çanakkale’de bir yürüyüş gerçekleştirdi, ardından da yürüyerek Ankara’ya gitmişti. Bu süreç sonrasında Mutluay ve beraberindeki ekip ile sosyal medya üzerinden parti aleyhinde faaliyet yürüttüğü ifade edilen çok sayıda isim disipline sevk edilmişti.

ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Gazete Duvar’ın haberine göre; Çanakkale’de 30’a yakın partili hakkında disiplin süreci seçimlerin hemen ardından başlatılmasının ardından süren süreçte kararlar açıklandı. Aralarında eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski il ve ilçe başkanlarının da olduğu 22 kişinin partiyle ilişkisi kesildiği duyuruldu.

CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, disiplin kurullarının verdiği karara saygı duyduklarını dile getirerek, Çanakkale ve Ankara’da gerçekleşen eylemin 'parti suçu' olduğunu belirtti. Disiplin soruşturması sırasında istifa edenler hariç olmak üzere, partiden ihraç edilen 22 kişinin arasında eski Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay, eski İl Başkanları Metin Ümit Ural ve Doğan Ateş, eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte de bulundu.

2’si Biga, 8’i Gelibolu ve 12’si de Çanakkale merkezden olan ihraçlar şu şekilde; Üzeyir Kotan, İbrahim Özmen (Biga), Alaattin Acar, Berkay Yavuz, Erdem Kosova, Erol Malhatun, Feride Pomen, Henüz Başarır, Serkan Duman, Süel Acar (Gelibolu), Doğan Ateş, Gizem Yeşil, Gönül Başaran, Mehmet İrfan Mutluay, Kadir Erkoyun, Metin Ümit Ural, Murat Atakan Tenk, Nazmiye Gök, Nursevim Azap, Rebiye Turan Ünüvar, Süleyman Erte ve Şenay Cancanoğlu.