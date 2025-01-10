CHP'de herkesin sakladığı gerçeği ünlü AKP'li isim açıkladı

Saray ekibiyle sık sık yaşadığı sert tartışmalarla gündeme gelen AKP’li Şamil Tayyar, eleştiri oklarını bu kez CHP’ye yöneltti. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündemden kopuk olduğunu ileri sürdü. Tayyar, CHP’li seçmenlerin de kendisine hak vereceğine inanarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

SEÇMEN SİZE NİYE GÜVENSİN!

Hemen yanıbaşımızda, Ortadoğu’da yeni bir düzen inşa ediliyor. Yakın tarihin en riskli projelerinden biri, İmralı süreci tartışılıyor. Hayat pahalılığının can yakıcı etkileri, hâlâ gündemdeki ilk sırayı koruyor. Hal böyleyken…

CHP Lideri Özel, Ereğli’de plaka dağıtıyor. Sürpriz yumurtadan kırmızı kart çıkarıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, parti içi rakiplerine ‘pışık’ diyor.

Sonra…

İktidara tepkili vatandaşların peşlerine düşmesini bekliyorlar. Sahi niye güvensinler size?