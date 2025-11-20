MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım süreci son olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Cuma günü İmralı’ya gitmek için yapacağı oylama ile devam edecek.

Komisyonda yer alan partilerin ne karar vereceği ise merak ediliyor. Bilindiği üzere komisyonun İmralı’ya gitmesi için baskılarda bulunan MHP ve DEM Parti İmralı’ya heyetinde yer alacak AKP ise bugün toplanarak konuyu görüşecek.

CHP’nin ise İmralı oylamasında ne diyeceği merak ediliyor. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre CHP’nin komisyon üyesi milletvekillerinin yaptığı toplantıda İmralı konusu masaya yatırıldı. Saat 23.00’a kadar devam eden toplantıda komisyon üyeleri oylama yaptı. 7 milletvekili İmralı adasına gidilmemesi yönünde oy verirken, 4 milletvekili ise gidilmesi gerektiğini söyledi.

CHP’de bu konudaki kesin karar, yarınki İmralı oylaması öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı bugünkü toplantı ile belli olacak.

Gitme yönünde oy kullanan vekiller;

Sezgin Tanrıkulu

Oğuz Kaan Salıcı

Okan Konuralp

Taşkın Özer

Gitmeme yönünde görüş bildiren vekiller;

Umut Akdoğan

Murat Demir

Gökçe Gökçen

Murat Bakan

Nurhayat Kayışoğlu

Türkan Elçi

Salih Uzun