CHP'de istifa depremi! Belediye başkanı partisinden ayrıldığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
CHP'de istifa depremi! Belediye başkanı partisinden ayrıldığını açıkladı

Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Kamuoyunda bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'nin kurultay davasında yeni gelişmeCHP'nin kurultay davasında yeni gelişme

Fazlaca açıklamasında, “6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim.

Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkışMurat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış

Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar” dedi.

Son Haberler
Ahmet Davutoğlu AKP’li o isme ağzına geleni söyledi! Sinirden deliye döndü
Ahmet Davutoğlu AKP’li o isme ağzına geleni söyledi! Sinirden deliye döndü
Şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı
Şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı
Fenerbahçe'ye 1 milyarlık doping
Fenerbahçe'ye 1 milyarlık doping
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlan
CHP'de istifa depremi! Belediye başkanı partisinden ayrıldığını açıkladı
CHP'de istifa depremi! Belediye başkanı partisinden ayrıldığını açıkladı