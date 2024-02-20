CHP'de istifa şoku

CHP Didim İlçe yönetiminde istifa şoku yaşandı. CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri belediye meclis üyelikleri sıralamasını neden göstererek toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Didim ilçe binasında yapılan basın toplantısında ilçe yönetimindekiler hazır bulundu.



Basın toplantısında konuşan başkan Ahmet Yılmaz “Gelmiş olduğumuz yerel seçim sürecinde, yönetim kurulumuzun talep etmiş olduğu, ön seçim, eğilim yoklaması ve anket çalışması yapılması konusunda ki örgütümüzün taleplerini il başkanlığımız ve genel merkezimize iletmiş olmamıza rağmen, bu konuda bir sonuç alınamadığını belirtmek isteriz. "Örgütün iradesini ön plana alan bir ön seçimi mutlaka yapacağız" söylemlerinin yerine getirilmediğini üzüntü içerisinde yaşamış bulunmaktayız. Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sırasında, örgütümüzün ve ilçemizde bulunan STK’ların, odaların önerilerinin de hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük. Bizler de bu davranışın, örgütümüzün yok sayılmasının CHP’nin geleneği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı bu süreçte görevde kalmamızın bir anlam ifade etmediğini, yönetim kurulumuzda değerlendirerek, istifa kararı almış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.