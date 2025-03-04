CHP'de ‘İYİ Partili eski vekil’ krizi! Deniz Yücel son noktayı koydu!

CHP MYK, bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Saat 11.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürdü.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Yücel ayrıca yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet diledi.

"SAMİMİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLMÜYOR"

Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir süredir ‘terörün bitirilmesi’ başlığıyla kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç işliyor. Çağrının çıkış noktası ve ulaştığı adres dikkate alındığında, elbette her bir vatandaşımız da tereddüt etmekte son derece haklı. Bir zamanlar grup toplantısında ip atan Devlet Bahçeli’den İmralı’ya uzanan bu sürecin beklenmedik bir hamle olması üzerinden, ‘Devlet büyük oyunu bozdu’ ya da ‘Bahçeli büyük fedakârlık yaptı’ gibi kahramanlık hikâyeleri yazılmasını gerçek dışı ve samimiyetsiz buluyoruz. Elbette bu ülkede bir demokrasi sorunu, bir eşit yurttaşlık sorunu vardır. Terörün bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması ise hepimizin ortak temennisidir.

Ancak sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi, sorunun çözüm yerinin TBMM olması gerektiği ve şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek adım atılmaması kırmızı çizgimizdir. Tüm bunları belirtmekle birlikte kayyum uygulamalarının hız kesmeden devam ediyor olması, seçilmişlere karşı; sadece gazetecilik faaliyeti yapmaları nedeniyle basın mensuplarına karşı; muhaliflere karşı uygulanan gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalar samimi bir süreç yürütülmediğini göstermektedir. CHP olarak bu süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.

"AKP, YOLSUZLUĞUN DA USULSÜZLÜĞÜN DE TA KENDİSİDİR"

Torba kanun uygulamasıyla anlamından ve amacından koparılan yasalar da siyasi baskılarla iktidarın aparatı haline gelen yargı da AKP’nin iktidarını uzatma hedefine hizmet eder hale gelmiştir. Üzülerek görüyoruz ki bu ülkede bizzat iktidar eliyle millet iradesini rafa kaldıracak her türlü hukuksuzluk yapılmaktadır. 31 Mart seçimleri sonrasında AKP’nin ikinci parti olmasını hazmedemeyen Erdoğan, millet iradesini hukuku kullanarak gasp etmekte hiçbir sakınca görmemiştir. İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonların son adresi de Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler olmuştur. Şafak operasyonlarıyla kamuoyunda yolsuzluk ve usulsüzlük algısı yaratma peşinde olan AKP, yolsuzluğun da usulsüzlüğün de ta kendisidir. Sabahın kör karanlığında, seçilmiş bir kişinin evine baskın yapmak, aklınca CHP’li belediye başkanlarımıza ve muhalif olan herkese gözdağı vermeye çalışmak ancak ve ancak sandıktan korkan, kaçak güreşen ve sandık geldiğinde kaybedeceğini bilenlerin yapacağı iştir. Biz CHP olarak korkmuyoruz, sinmiyoruz çünkü gücümüzü halktan alıyoruz.

"MÜCADELENİN ÜSTÜNDE YER ALMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR"

CHP’li Yücel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yücel, “Eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılmasına ilişkin haberlerin ardından CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi ve Faik Öztrak’tan eleştiriler geldi. Bu eleştirilere ne yanıt verirsiniz” sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Ben parti içi meselelerin sosyal medya üzerinden konuşulmasını doğru bulmam. Ancak sordunuz, söyleyelim: Adnan Beker, geçmişte CHP’nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş biri. Biz o gün de tek adam yönetimiyle mücadele ediyorduk bugün de tek adam yönetimi ve sistemiyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin üstünde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır.”

"150 BİN CİVARINDA ÜYE SAYISINDA BİR ARTIŞ OLDU"

Yücel, CHP’nin ön seçim sürecinde, güncel üye sayısının kaç olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının duyurusunun yapılmasından bu yana, Genel Başkanımızın yapmış olduğu çağrıdan bu yana gerek online üyeliklerden gerek il ve ilçe örgütlerimize yapılan başvurular sonucunda üyelik başvurularında ciddi artış görülmüştür. Çağrı yapıldığı günden bu yana yaklaşık 150 bin civarında üye sayısında bir artış olduğu bilgisini sizinle paylaşabilirim. 1 milyon 700 bin üyeyi geçtiği bilgisi var bende. Ancak güncellendiğinde net üye sayımız sizlerle paylaşılır.”