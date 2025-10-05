Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler katılmadı! Kampta gözler onları aradı

CHP TBMM Grubu, Bolu Abant'ta 2-5 Ekim'de 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde düzenlenen toplantıda yargı adımları, Kurultay Davası, belediye başkanlarının tutuklanma sürecinden bahsedilirken ve parti içine birlik beraberlik mesajı verildi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER KAMPA KATILMADI

Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre; bir önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen bazı isimler kampa katılmadı.

Katılmayan isimler arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Tuncay Özkan, Hasan Ufuk Çakır ve İnan Akgün Alp yer aldı.

Alp ve Yıldız'ın rahatsızlıkları nedeni ile katılmadığı belirtildi.

