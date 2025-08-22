CHP'de Kılıçdaroğlu krizi! Gündemi sarsacak kulis bilgisi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Kırşehir’deki Hacıbektaş Veli Anma Törenleri’ne Hikmet Çetin’in katılması, 13 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise davet edilmemesi CHP kulislerde tartışma konusu oldu.

PARTİ İÇİNDE KILIÇDAROĞLU KRİZİ

CHP’li isimlerin, sadece altı ay genel başkanlık görevinde bulunan Çetin’in, başta mitingler olmak üzere Özgür Özel’in de yer aldığı birçok programa özel olarak davet edilip, 13 sene boyunca genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağırılmamasına tepki gösterdiği iddia edildi.

Kulis haberine göre, partililer, “CHP’ye 13 yıl emek vermiş, başkanlık yapmış, arkasından ağladıkları Kılıçdaroğlu hiçbir etkinliğe davet edilmiyor. Birinin davet edilip, birinin edilmemesi kasıtlı bir tercihtir. Parti içinde ikilik çıkarılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Parti içindeki rahatsızlığın artması “Kılıçdaroğlu bilinçli olarak dışlanıyor” yorumunu beraberinde getirdi.