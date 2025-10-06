CHP'de Kılıçdaroğlu krizi: İzmir'den 2 vekil kampta yok!

CHP TBMM Grubu’nun her yasama yılının başında düzenlediği milletvekili kampı, Bolu Abant'ta üç günlük bir programla gerçekleştirildi. Kamp öncesi Bolu’da düzenlenen mitingin ardından kampın ilk günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açış konuşmasıyla başladı. Özel’in konuşmasının ardından kampın kalan programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

10 İSİM KATILMADI

Parti içi muhalefet olarak da adlandırılan milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'a yakın ismin Bolu kampına katılmadığı görüldü. Kampa katılmayan milletvekilleri arasında mazeret bildirenler olduğu gibi, yönetimle mesafeli oldukları için katılmamayı tercih edenlerin de bulunduğu öğrenildi. CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen çok sayıda milletvekilinin kampa katıldığı ifade edildi.

Kampın ilk günü Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin sunumuyla devam etti. Ardından ilgili genel başkan yardımcıları tarafından dış politika, güvenlik ve ekonomi alanında sunumlar yapıldı. Her bir grup başkanvekili ise ayrı ayrı sunumlarda; Meclis’te faaliyet gösteren komisyon ve yeni yasama yılındaki yol haritasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Sunumların ardından milletvekilleri siyasi değerlendirmelerde bulundu. Kamp boyunca 28 milletvekilinin söz aldığı öğrenildi. Söz alan milletvekillerinin öneri ve eleştirilerde bulunduğunu belirten kaynaklar, geçen yıllara göre çok daha ölçülü ve saygılı eleştiriler yapıldığını, söz alan herkesin yapıcı bir tonda olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün boyunca yapılan tüm eleştiri ve önerileri not alarak konuların tamamına, son gün yaptığı bir saatlik kapanış konuşmasında değindi.

MUHALİF VEKİLLER DİNLENDİ

Yönetime muhalif milletvekilleri, “Uzun soluklu bir mücadeledeyiz, bu mücadeleye herkes dahil edilmeli” ifadeleriyle parti içinde ayrımcılıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca illerdeki yürütülecek saha çalışmalarının daha geniş ekiplerle organize edilmesi ve muhalif vekillerin bu süreçte dışlanmaması yönünde önerilerde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel kapanış konuşmasında bu eleştiriye herhangi bir ayrım yapmadığı yanıtını verirken “Daha ne yapabilirim? Üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. Milletvekillerine bu konuda hassas olmalarını söyleyen Özel’in “Bu döneme ait sorunlar değil, daha önceden var olan sorunlar. Partiye dönük bu kadar saldırı varken bu tartışmaları doğru bulmuyorum” dediği öğrenildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra Özgür Özel’in “normalleşme” dediği sürece yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Özel, bu eleştirilere güncel olmadıkları şeklinde karşılık verdi.

YENİ PARTİ İDDİALARI

CHP kaynaklarının aktardığına göre, 24 Ekim’e ertelenen 38’inci Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik dava, toplantılarda gündeme gelmedi. Ancak mutlak butlan davasının 15 Eylül’deki duruşmasından önce CHP’nin yol haritasına ilişkin bazı iddialar eleştiri konusu oldu. Muhalif milletvekillerinden bir isim, mutlak butlan kararı çıkması durumunda yeni bir parti kurulabileceği iddialarıyla ilgili söz aldı. Milletvekili, "Yeni parti kurmanın bir genel başkan yardımcısı tarafından tartışılmaya açılmasını, böyle bir alternatifin gündem dahi edilmesini doğru bulmuyorum. Biz bu partiyi bırakmayız, buradan kopmayız" dedi.

Özel, bu eleştiriye karşılık partinin sözcüsü, grup başkanvekilleri veya temsil yetkisi olan kimselerce böyle bir tartışma açılmadığını vurguladı.

CHP’nin Meclis açılışında Genel Kurul ve açılış resepsiyonunu protesto ederek katılmama kararı alması da toplantılarda gündeme gelen konular arasındaydı. Kararı, milletvekillerinin çoğunun desteklediği fakat karşı görüş bildirenlerin de olduğu öğrenildi. Önceki 1 Ekim’de, Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını eleştiren milletvekilleri, “Bu iktidara güvenilmez demiştik” diyerek haklı çıktıklarını savundu.

ÖZGÜR ÖZEL BEKLENTİLERİNİ SIRALADI



Uzun süre başkanvekilliği yapan ve Meclis faaliyetlerini önemsediğini her fırsatta belirten Özel, kapanış konuşmasında milletvekillerinden memnuniyetini ifade etti. Özel, Genel Kurul toplantılarında güçlü katılım ve ekim ayı itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçenin etkili ve yeni muhalefet yöntemleriyle sürdürülmesi beklentisini dile getirdi. Daha önce katıldığı bir televizyon programında performansını düşük bulduğu milletvekilleri olduğunu söyleyen Özel, konuşmasında isim vererek herhangi bir eleştiri yapmadı. Ancak grubun ne yapması ve yapmaması gerektiğine dair beklentilerini sıraladı.

CHP KURMAYLARINDAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK



Kılıçdaroğlu’na, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle oluşan dava 17 Ekim Cuma günü, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıl 22 Kasım’da yapılan duruşması için Ankara Adliyesi’ne kitlesel çağrılar yapılmış, Özgür Özel de duruşmayı takip etmişti. Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP Lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak. Ancak CHP kurmayları, partinin önceki genel başkanını yalnız bırakmayacaklarını, Özgür Özel olmasa dahi davayı parti yöneticilerinden takip edenler olacağını belirtti.

ÖZEL, ÖZTUNÇ'A YANIT VERDİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kapalı toplantıda, Kılıçdaroğlu’na ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlere ve sosyal medya trollerinin saldırılarına sessiz kalınmaması gerektiğini dile getirdi. Tüm eleştirilere kamp sonu yaptığı kapanış konuşmasında yanıt veren CHP Lideri Özel, bu konuya Öztunç’un sözleri biter bitmez yanıt verdi. Özel’in, “Kemal Bey’in eşine söylenmiş sözü, ben kendi eşime, anneme söylenmiş sayarım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Ancak bir televizyon kanalında 4 Ekim akşamı Öztunç’un eleştirileri gündeme geldi. Öztunç, kampın son toplantısının ardından, “Abant’taki milletvekili kampımızda trollerin hakaretlerinden rahatsızlığımı dile getirdim. Trollere yönelik sözlerimin Sayın Genel Başkanımıza yönelik olduğu iddiası ve algısı doğru değildir” açıklamasını yaptı. Toplantıların ardından milletvekilleri ve kurmaylarıyla göl kenarına giden Özel, Öztunç’u da davet etti. Öztunç, burada Özel ile sohbet etti.

İMAMOĞLU’NUN DİJİTAL İKİZİ OLUŞTURULUYOR

Milletvekili kampı esnasında parti kurmayları eş zamanlı olarak bir başka toplantı daha gerçekleştirdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, ofisin çalışmalarını görüşmek üzere Abant’ta bir araya geldi. Kurul toplantısındaki gündemler arasında CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun dijital ikizinin oluşturulması için yürütülen çalışmalar da vardı. Duruşmalardaki savunmalar, yapay zeka kullanılarak İmamoğlu’nun sesinden yayınlanırken İcra Kurulu bunu daha da ileri taşımak ve sahadaki çalışmalara entegre etmek amacıyla çalışma yürütme kararı aldı.