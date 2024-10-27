CHP’de ‘Kılıçdaroğlu krizi’. Korumalarının yemekleri kaldırıldı iddiası

CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İktidar yandaşı yayın organlarında çıkan iddialara CHP’den açıklama geldi.

CHP İletişim tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KORUMALARIN YEMEKLERİ KALDIRILDI"

Eski CHP Milletvekili Levent Gök ise CHP’den gerçekleştirilen açıklama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Levent Gök, gerilimin Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemeklerinin kaldırılmasıyla başladığını iddia edip şunları söyledi,

“Yanlışlar 1-7.Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Derecede kendisine tahsis edilen korumalarının yemekleri Genel Merkezce kaldırılınca makam araçlarını da iade etmiş.Yemek önemli değil ama engellenmesi incitici. Şık olmamış"