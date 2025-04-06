CHP'de kongre günü: Başkanlık için 3 aday var

CHP kurultayı için geri sayım başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum ihtimaline yönelik 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da toplayacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumda aynı gün ikinci toplantı yapılabilecek. Yarışta 3 aday yarışacakken aynı zamanda CHP Olağanüstü Kurultay'ının ne zaman ve saat kaçta olduğu da merak ediliyor. İşte, kurultay ile ilgili merak edilenler ve tüm detaylar...

3 ADAY KATILACAK

CHP bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'na giderken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel tekrardan aday oldu. Seçime aday olarak, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Kurultay'da 1368 delegenin katılması beklenirken, genel başkanlık dışında, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de seçilecek.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN?

​Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

KURULTAYIN SLOGANI

BBC tarafından servis edilen bilgiye göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayın ana sloganı, "kayyum" tartışmalarına karşı bir mesaj olarak "irade milletindir" oldu.

Kurultay'ın partililere açık olurken, salonun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle yalnızca belirli sayıda kişi içeri alınacağı, basın mensupları ve davetliler için ise başka bir salon ayarlandığı bilgisi alındı. Yaklaşık 1600 kapasiteli salonda yalnızca delegeler, eski genel başkanlar ve onur konukları yer alacak.

KURULTAY VE MİTİNG

Özgür Özel'in kurultayı adeta bir mitinge çevirmeye hazırlandığı bilgisi alınırken, saat 16.00’da, kurultay salonunun yanında düzenlenecek etkinlikte partililere seslenmesi bekleniyor. Ek olarak, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza kampanyası da başlatılacak.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA GELECEK Mİ?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağı fakat davet edilmesi halinde kurultaya katılabileceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP lideri Murat Karayalçın'ı da kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu ile diğer tüm eski liderlerin kurultaya katılması bekleniyor.

ÜMİT UYSAL VE BERHAN ŞİMŞEK DE ADAY

Özel'in tek aday olması beklenirken Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Adaylıklarının resmileşmesi kayıtlı delegelerin en az yüzde 5’inin imzasının toplanması gerekiyor.

PM'DE REKABET

Kurultay'da esas rekabetin Parti Meclisi'nde yaşanılması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılması konusunda karar kıldı. Özgür Özel'in ise bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor.

Yerel seçim başarısının ardından PM'de köklü değişimler yapması beklenmeyen CHP lideri Özel'in, deneyimli bazı siyasetçileri yönetim kadrosuna katabileceği ifade ediliyor. Parti içindeki farklı görüşlerin de listelerde temsil edilmesi için özel bir çaba gösterileceği ifade ediliyor.

Muhalefet ise PM üzerinden etkili olmayı hedefliyor. İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın, "denge ve dayanışma" adını verdiği bir karşı liste hazırlığında olduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU ETKİLİ GÖLGE KABİNE İDDİASI

Kurultay sonrası Özel, yeni Parti Meclisi içinden Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirleyecek. 38. Olağan Kurultay sonrası oluşturulan 24 kişilik MYK’da, 18 kişi "gölge kabine"yi oluşturmuştu.

Bu defa "gölge kabine"nin doğrudan MYK'dan değil, seçim kampanyasında aktif görev üstlenecek şekilde yapılandırılması gündemde. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara ve İstanbul’da çalışma ofisleri kurma planları da, bu yeni yapılanmaya işaret ediyor. Parti kulislerinde, gölge kabinenin İmamoğlu'nun tercihleri doğrultusunda şekilleneceği iddia ediliyor.