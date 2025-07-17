CHP'de kritik görüşme! DEM'den liderler turu

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kilit rol oynayan DEM Parti İmralı Heyeti, temaslarına bugün de devam etti.

Bugünkü görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyetini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

"ÖZEL DESTEK SUNACAK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Sayın Özgür Özel'in barış sürecine bundan sonra da destek sunacağını öğrenmiş olduk" dedi.

Buldan, sunları söyledi:

"Bugün Özel’le birlikte olarak bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saatten fazla görüştük önemli değerlendirmeler yapıldı. Barış süreci ve silah bırakma sonrasındaki aşamalar ve komisyondan beklentileri ve bu sürecin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması için detaylı bir değerlendirme yaptık. Her partinin komisyona dair farklı önerileri, beklentileri var. Bu komisyonda farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık Sayın Özgür Özel‘in barış meselesine sunmuş olduğu önemli katkılar var bu katkıların önemli olduğunu ifade ettik. Özgür Özel‘e bu sürece katkıda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Yarın yapılacak olan komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak sonuçları hep birlikte göreceğiz."

Mithat Sancar da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın siyasi partilerle gerçekleştireceği buluşmaya işaret ederek "Sürecin toplumsallaşması için Meclis kritik bir noktada" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Heyet dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti.

Peş peşe görüşme sonrası DEM Parti'den kritik ziyaret