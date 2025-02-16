CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor

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CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor

CHP Kurultayı soruşturmasında, ifade veren delege sayısı gittikçe yükseliyor. Savcılık, "gizli tanık" yöntemini devreye sokmadı, ifadeler gizli alınmıyor. CHP avukatları süreci anlık takip ederken, kurultay iptal davalarında artış gözlemleniyor.

CHP Kurultayı’na ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada ifade veren delege sayısı artıyor.

GİZLİ TANIK UYGULAMASI YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan süreçte önümüzdeki günlerde de birçok CHP delegesinin ifadesi alınacak. Savcılık, “gizli tanık” uygulamasını uygulamıyor. Delegelerin isteğine rağmen, olası spekülasyonları önlemek amacıyla “gizli tanık” yöntemini tercih etmedi.

DELEGELER TANIK SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturmada, delegelerin yemin verdirilmek üzere “tanık” sıfatıyla ifadelerinin alınması usulü benimsendi. Dosyada gizlilik kararı alınmadı. CHP avukatları soruşturma dosyasını anlık olarak takip edebiliyor. İfade veren delegeler, para karşılığı oy kullanmaları yönünde teklif aldıklarını iddia etti. Delegeler, bu teklifi yapanların ya da aracı olan kişilerin isimlerini savcılıkla paylaştı. Savcılık, bu iddiaları detaylı şekilde incelemeye aldı ve önümüzdeki günlerde ilgili isimlerin ifadelerinin alınmasına karar verdi.

İPTAL DAVALARI ARTIYOR

İptal davalarının sayısı yükseliyor. Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne kurultayın iptali için açılan dava sayısında artış görülüyor. Savcılık, bu davaları da yakından takip ediyor. Kurultay iptal davalarında zaman aşımı söz konusu değil. “Şaibe iddialarını yeni öğrendim” diyen kişiler, belirli bir süreye bağlı olmaksızın dava açabiliyor.

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