CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 09.55'te kurultay salonuna geldi.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelmeye başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu.

Saat 10.00'da başlayacağı ilan edilen kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in salonu selamladı.

Özel birazdan kürsüye gelerek açıklamalarda bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun Sabah verdiği röportaja ilişkin ise Özgür Özel neler diyeceği merak ediliyor.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Salonda "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı dikkat çekti.

Ayrıca Özgür Özel'in selamlama yürüyüşünün ardından "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankart kameralara yansıdı. İmamoğlu'nun elinde meşale ile önde olduğu, tutuklu başkanların pankartta yer aldığı görüldü.

İMAMOĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ

19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu yayınlanıyor. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir reform hamlesine ihtiyaç var. Bunu da biz yaparız. Ülkemiz bir yol ayrımında. Ülkemiz Meclis'ten değil Saray'dan yönetiliyor. Değişim sürecini başlattık, sonucunu da aldık.

