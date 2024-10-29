CHP’de ‘makam aracı’ krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun danışmanından CHP’li Başarır’a zehir zemberek sözler…

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü Ömer Topsakal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" sözlerine cevap verdi. Topsakal, aracın partiye ait olmadığının altını çizdi.

BAŞARIR: KEMAL BEY'DEKİ ARAÇLARIN GİDERLERİ KARŞILANIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir canlı yayın esnasında Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların ve korumaların giderlerinin parti tarafından karşılandığını belirtmişti. Başarır "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" demişti.

TOPSAKAL: HADDİNİZİ BİLECEK AHLAKİ BİRİKİM VEYA PARTİ TERBİYENİZ YOKSA

Başarır'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü Ömer Topsakal'dan cevap geldi. Topsakal, X hesabı üzerinden verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."

Sevgili Ali Mahir,

“Lüüüks, lüüüks” diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir.

Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz “özen” nedeniyle değil, devletin verdiği “görev” nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki.… — Ömer Topsakal (@omertopsakal) October 28, 2024

CHP ARAÇLARIN İADE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP tarafından ise partinin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sağlanan iki aracını geri istendiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. . Açıklamada, iki aracın Genel Merkez'in bir talebi olmaksızın iade edildiği aktarıldı.