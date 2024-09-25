CHP'de Mansur Yavaş'ı kimlerin desteklediği ortaya çıktı! Ankara kulisleri fokur fokur kaynıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de Mansur Yavaş'ı kimlerin desteklediği ortaya çıktı! Ankara kulisleri fokur fokur kaynıyor

CHP'de en çok tartışılan konuların başında gelen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Mansur Yavaş’ın kimlerin desteklediği merak ediliyordu. Gazeteci Fatih Portakal, CHP'deki ayrışmayı değerlendirerek Yavaş'ı destekleyen isimleri açıkladı.

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Özellikle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan belirsizlik tartışmaları da beraberinde getirirken, gazeteci Fatih Portakal, “Kulağıma geleni aynen söylüyorum” diyerek Mansur Yavaş’ı destekleyen isimleri tek tek anlattı.

CHP içerisinde kavga olmadığını ancak ayrışmanın yaşandığını ifade eden Portakal, "Cumhurbaşkanlığı yarışında olası bir yarışta kimi karşısında görmek istemez? 3 kere yenilmiş Ekrem İmamoğlu'yla mı yoksa iki kez yenilmiş Mansur Yavaş​'la mı? Ekrem İmamoğlu sanki daha ağır basıyor gibi, onu karşısında istemez gibi sanki" şeklinde konuştu.

"PARTİ İÇİ AYRIŞMA DAHA DA BELİRGİN HALE GELDİ"

Parti içinde iki güçlü adayın olması CHP’de farklı görüşlerin yükselmesine neden olduğunu belirten Portakal, “Bir tarafta ‘Mansurcular’, diğer tarafta ‘İmamoğlucular’ var” dedi.

Parti içindeki ayrışmanın giderek daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Portakal, "Her ne kadar yok dese de hatta benim kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın​ ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

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