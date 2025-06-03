CHP’de miting adresi değişti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri gerçekleştiriyor.

4 Haziran Çarşamba günü ilçe mitinglerinden sekizincisi yapılacak. Özgür Özel mitinglerin yedinci durağı olan Esenler’de bir sonraki miting yerini duyurmuştu. Esenler mitingindeki yurttaşa seslenen Özel, 4 Haziran’da Sancaktepe’de olacaklarını açıklamıştı.

CHP’DE MİTİNG ADRESİ DEĞİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasına göre miting yeri İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonu sebebiyle Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirecek. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de son operasyonda gözaltına alınmasından dolayı bu kararı aldı.

Başkanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi, yarın (4 Haziran) Sancaktepe’de gerçekleştireceği mitingi, son operasyonlar nedeniyle Gaziosmanpaşa’da yapma kararı almıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenecektir.”