“CHP’de nöbet tutar Kemal Beyi sokmam”

Türk siyasi tarihinin abide isimlerinden birisidir 10 Ağustos 1937’de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Hikmet Çetin.

İlköğrenimini Lice'de, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı ve 1960'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili seçildi.

1978-1979 yılları arasında devlet bakanı ve başbakan yardımcılığı, 18 Şubat 1995'ten 9 Eylül 1995'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı

CHP’nin efsane ismi Hikmet Çetin’i arayarak sordum: Mahkeme mutlak butlan kararı verse ve sizi CHP Genel Başkanlığına Kayyım olarak atarsa kabul eder misiniz?

Hikmet Çetin dedi ki;

“Asla kabul etmem. Ayrıca gelen kayyım CHP Genel Merkezine girmesin diye kapıda 24 saat nöbet tutar gelen kayyımı partime sokmam.”

Sordum: Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu mahkeme kayyım atarsa aynısını yapar mısınız?

“Elbette kayyım atanırsa Kılıçdaroğlu’nu da CHP’ye asla sokmam.”

Sordum: Dava hakkında ne diyorsunuz?

“Ben Tayyip beyin yerinde olsam karşımda Kemal Beyi isterim. Çünkü denendi ve hep Erdoğan kazandı, hep Kılıçdaroğlu kaybetti. Halk TV’de Proje kitabından adım adım anlattın. Müthiş zevkle seni ve İsmail’i seyrettim. 10 yıllık siyasi tarihimizdeki muhalefetin hatalarını, ihmallerini net şekilde yazmışsın. Tebrik ediyor ve Proje kitabını hemen aldırıyorum.”

Elbette aldırmadım ve yayınevim Algola Medya’ya talimat vererek imzalı kitabımı Hikmet ağabeyime gönderiyorum.

Değerli okurlarım,

CHP’nin efsane isimlerinden Murat Karayalçın’ı arayarak sordum: CHP Genel Başkanlığına mahkeme sizi Kayyım olarak atarsa kabul eder misiniz?

Karayalçın dedi ki;

“Böyle bir karar çıkacağını tahmin etmiyorum ama kesinlikle kabul etmem.”

Sordum: Mahkeme Kurultayı iptal eder ve Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetim göreve dönebilir mi?

Karayalçın dedi ki;

“Böyle bir sonuç bile çıkmaz. Siyasi partiler yasasına aykırı olur. Diyelim ki yargı karar verdi ve kesinleşti. Gelecek her yönetim en kısa sürede olağanüstü kurultay toplamalı. Eğer toplamazsa CHP delegeleri imza toplayarak kurultayı yaparlar.”

Sordum: Nedir bu kargaşa yaratmanın amacı?

Karayalçın dedi ki;

“CHP’yi iktidar yapmamak için hukuk dışı zorlamalardır.”

Değerli okurlarım,

CHP Genel Başkanlığına 2011 yılında seçilen Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl görevini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu’nu Yüksek Seçim Kurulu’na en güvendiği hukukçu olarak atadığı CHP Temsilcisi olarak ve 14 yıldır YSK’da görev yapan Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun bana gönderdiği mesajı özetliyorum:

“30 HAZİRAN NEDİR ;

CHP Olağan Genel Kurulunda alınmış kararların bir kısmının veya seçimler dışında;

Çağrı ve genel kurula davet,

Mevcut Genel Merkez Yönetimi ve Denetim Kurulunun ibrası dahil

Kurultay Divan Başkanlığı tarafından delegelerin oylarına sunulan ve Divan Başkanlığı tarafından karar tutanağına yazılarak alınan kararların tamamının iptali talepleriyle açılmış davalardır.

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre;

"Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe kongreleri ile il kongresi ve büyük kongre (Kurultay) delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır."

Bu sebeple yargı denetiminde yani ilçe seçim kurulu tarafından yapılan seçimin iptali asliye hukuk mahkemesinden istenemez.

121.maddesi ise:

"Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu’nun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında uygulanır" hükmünü amirdir.

Bunun kanuni anlamı ise hukuk mahkemelerinin seçimlerin ne iptali ne irade fesadı halleri olan nispi, kısmi, mutlak butlan veya yokluk yaptırımlarına dayanarak bırakın karar vermeyi inceleme dahi yapamayacaklarıdır.

Çünkü kendi görevleri dışındadır.

Anayasa'mızın 79.maddesine göre seçim sonuçlarını “Tam Kanunsuzluk" yetkisiyle iptal edebilecek tek yargı makamı, Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ortadan kaldırılmasına yol açacak kararı konuşmayı bile kendime zül sayıyorum.

CHP Olağan Kurultayımızın tüm sonuçlarıyla iptal edilmesi bir kez daha tekrarlıyorum ki 12 Eylül 1980 sabahına uyanmaktır.