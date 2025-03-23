CHP’de ön seçim: Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olacağı ön seçimde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçimlere üye olmayan vatandaşların da Ekrem İmamoğlu’nun lehine oy kullanabileceği söylenmişti. İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ön seçim için Saraçhane'deki oy kullanım merkezinde oyunu kullandı.

"GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Dilek İmamoğlu oy kullandığı anları sosyal medya hesabından “Oyumuzu kullandık. Ekrem İmamoğlu’nun kendimi emanet ediyorum dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum. Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.